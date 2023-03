Fred vence a Prova do Líder no BBB 23

O youtuber Fred venceu a Prova do Líder do BBB 23 na noite desta quinta-feira, 2. Key Alves e César Black não participaram da prova porque já foram indicados ao Paredão por Guimê, que conquistou a indicação dupla ao atender o Big Fone, na véspera. Domitila também foi vetada de participar da prova pela líder Bruna Griphao. O poder de veto da atriz foi anunciado pouco antes do início da prova pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Essa foi a primeira liderança dele no BBB 23, que comemorou bastante com gritos de choro emocionado. Ele escolheu para o VIP as amigas Larissa e Bruna, além de Aline, em reconhecimento ao esforço da sister na Prova do Líder.

A prova semelhante ao jogo da Batalha Naval exigiu sorte e concentração. Só que em vez de afundar navios, os jogadores tinham que escolher uma casa de cada vez em um tabuleiro gigante no chão para tentar acertar a posição oculta de vários sanduíches de mortadela distribuídos no tabuleiro. Os sanduíches ocupavam de uma a três casas. O jogador seguia jogando a cada casa que acertava, mas tinha que passar a vez a cada "tiro" na água, ou melhor, a cada tentativa em que não acertasse na localização dos sanduíches.

O público de casa pôde acompanhar os erros e acertos de cada brother e sister com uma "cola" disponivel na tela, contendo a localização correta dos sanduíches. Vencia quem acumulasse mais pontos (acertos).

Fred despontou para a liderança já na segunda rodada, tomando à frente com cinco pontos. Aline empatou com ele na terceira rodada. Na quarta rodada, ele abriu vantagem novamente chegando a sete pontos. Na quinta rodada, Ricardo avançou no jogo e chegou a cinco pontos, mesma pontuação de Aline. Na sexta rodada, Aline e Ricardo ameaçavam a vitória de Fred com seis pontos cada um.

Quando restava apenas um ponto (um sanduíche de uma casa) para os participantes descobrirem no tabuleiro, Aline conseguiu empatar com Fred ao identificar a localização do último sanduíche.

O jogo encerrou e o BBB 23 abriu um novo tabuleiro para o desempate da dupla. Aline abriu a jogada, mas não pontuou, ao contrário de Fred que fez um ponto. Na rodada seguinte, ela não pontuou novamente, enquanto ele fez mais dois pontos, fechando a rodada com três pontos.