Paula Freitas encontra bota em gaveta de pratos na cozinha do BBB 23

A paraense Paula Freitas, do BBB 23, conversava com brothers na cozinha da Xepa do BBB, na tarde desta quinta (9), quando ficou indignada ao encontrar uma bota no lugar onde são guardados os pratos da casa.

VEJA MAIS

"Gente, sem condições, gente!", reclamou a paraense. Os outros que estavam na companhia de Paula se assutaram com a situação e questionaram quem teria tido a atitude. O Cara de sapato chegou a perguntar para Bruno: "Foi você, Bruno?", mas Bruno negou.