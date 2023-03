Paraense Paula Freitas do BBB 23 revela que espera 'Alface': 'Ainda não beijei'

Paula Freitas revelou, em entrevista para a Revista Quem, que ainda não beijou na boca após a saída do BBB 23. A biomédica, que recentemente passou por diversos procedimentos estéticos e mudanças no visual, conta que tem sido mais paquerada atualmente. Mas garantiu que o foco agora são os trabalhos.

Segundo a paraense, "não fiquei com ninguém depois que saí do Big Brother. Não beijei na boca ainda, mas os crushes, os paqueras aumentaram. Alguém que nem te notava, começa a te notar, a te dar mole", revelou na entrevista. Porém, a ex-bbb garantiu que está focada em ganhar dinheiro. "Quero fazer um nome legal, e homem não é minha prioridade agora".

Outra revelação que pegou os seguidores de surpresa foi sobre sua relação com o participante Ricardo Camargo, o Alface. "Se ele não for levar o relacionamento com Sarah para fora da casa, a gente pode conversar. Se ele levar, vou super respeitar. Mas que eu sou muito a fim dele, eu sou! Me segurei muito dentro da casa. Se der certo, deu", apostou a ex-bbb.

VEJA MAIS