Mãe de Gilberto manda recado para Karol Conká: 'Você é uma pilantra'

Após o clima esquentar dentro da casa do “Big Brother Brasil 21” neste sábado (20), a mãe de Gilberto Nogueira, Jacira Santana, postou um vídeo onde xinga Karol Conká e mostra que não gostou da situação provocada pela cantora.

Em seu perfil no Instagram, Jacira diz que está esperando a artista fora da casa para “ver o que é mulher”. Assista:

“Karol, eu espero você aqui fora, eu espero você aqui fora rapaz, você precisa conhecer uma mulher de verdade”, esbravejou. “Porque você é uma pilantra, você sabe o que é ser pilantra, uma sebosa? É você! E eu espero você aqui fora, minha camarada, para você ver o que é mulher”, ameaçou a mãe de Gil.

Jacira relata: “Eu nunca vi meu filho desse jeito, revoltado dessa forma”. “Gente, isso é grave, estão mexendo com o psicológico do meu filho. Eu estou revoltada, estou indignada. Estou com muito ódio de muita gente, meu filho acredita na bondade das pessoas, meu filho acredita na bondade de Lumena, meu filho acredita na mudança de Karol”, completou.