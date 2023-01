Lutador Antonio 'Cara de Sapato' Jr. é confirmado no time camarote do BBB 23

Confirmado no grupo camarote do "Big Brother Brasil 23", Antonio Carlos Júnior, mais conhecido como Cara de Sapato, é um lutador de artes marciais mistas da categoria meio-pesado, que atualmente compete na PFL (Professional Fighters League), após uma passagem de oito anos pelo UFC (Ultimate Fighting Championship). Tem 32 anos, é de João Pessoa, na Paraíba, mas foi criado em Salvador, na Bahia. Quando criança, seus pais o incentivavam a praticar vários esportes. Encontrou-se no jiu-jitsu aos 14 anos. Pela modalidade na qual é faixa preta, foi campeão brasileiro dez vezes, campeão sul-americano, panamericano e bicampeão mundial. Em 2013, fez a migração para o MMA e começou a lutar em eventos no Nordeste do Brasil. Estreou em palcos nacionais em 2014, em um reality show do qual se sagrou campeão, dando início à carreira nas artes marciais mistas. Em 2021, ganhou seu primeiro e único cinturão competindo pela PFL na categoria meio-pesado. O apelido “Cara de Sapato” foi dado por um professor da época do jiu-jitsu, e assim ele ficou conhecido.

TOTALMENTE ZEN

Cara de Sapato conta ser brincalhão, divertido e tranquilo, o oposto do que se espera de um lutador de MMA. Diz que tenta levar a vida de uma forma leve e que dificilmente conseguem tirar sua paz, apesar de ter momentos de explosão. “Eu sempre fui muito organizado, a desorganização me pega um pouco, então às vezes a gente fala verdades em tom de brincadeira. Mas tento sempre conversar”, pontua sobre a convivência.

GOSTA DE FAZER AMIZADES

Afirma, ainda, ser muito sociável, ter facilidade em fazer amizades e gostar de sair com os amigos para se divertir. Revela que sempre foi muito namorador e que chegou até a se casar, mas destaca que agora, solteiro, se encontra na melhor fase de sua vida. Como a maioria dos atletas de alto rendimento, é competitivo e movido a desafios.

DISPOSTO A ENFRENTAR NOVOS DESAFIOS

O BBB sempre foi um programa que acompanhou e no qual se imaginava, porém o lutador sempre colocou sua carreira no esporte em primeiro plano. Em 2023, decidiu aceitar o convite e se testar em uma nova disputa. “Sou viciado na competição, na adrenalina, e vi que esse era o momento de entrar no reality. Vou estar exposto e completamente fora da minha zona de conforto, e isso vai me evoluir como atleta e pessoa”, analisa.