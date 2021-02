Lucas Penteado revela para quem vai sua torcida no ‘BBB21’

Como já tinha revelado na casa, Lucas Penteado voltou a dizer que a sua torcida no ‘BBB21’ é para Juliette. Participando do programa "Encontro com Fátima Bernardes" desta terça-feira (9), o ator também disse acreditar que Gilberto e Sarah chegarão à final.

"Desse 'quarteto cancelado' [Gil, Juliette, Lucas e Sarah], dos três que sobraram lá, se o Brasil continuar com a linha de acolhimento e reconhecimento de merecimento, na minha opinião, eles são os três finalistas. E eu torço para a Juliette. Juliette é a brother desse ano!", considerou Lucas.

Chamando Juliette de "humilde" e "guerreira", o ator ainda completou: "Ela está sendo ela, e ela está sendo criticada por ser ela, no jogo que estava todo mundo falando de acolher, de desconstruir... Como um tapa de pelica, ela merece esse R$ 1,5 milhão."

Mais uma vez citando a advogada e maquiadora paraibana, Lucas lembrou de apenas dois nomes quando foi questionado por Fátima sobre quem seriam as "pessoas boas" da casa.

"Eu vi pessoas boas, como o próprio Caio e a Juliette. Que não são pretos, mas eu vi que são seres humanos bons. Independente dos erros que eles possam cometer daqui para frente, ou que já cometeram na vida deles. Eles estavam abertos à desconstrução", disse.