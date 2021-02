Live mostra participantes do 'BBB21' perdendo e ganhando seguidores no Instagram

As intrigas na casa do “Big Brother Brasil 21” refletem no número de seguidores dos participantes do reality nas redes sociais, principalmente no Instagram. Os envolvidos nas principais tretas já sentem a perda expressiva dos seguidores, ou o crescimento no apoio dos internautas.

Uma live no Youtube mostra a flutuação no número de seguidores de oito brothers: Karol Conká, Lumena, Carla Diaz, Sarah, Juliette, Projota, Gilberto e Lucas Penteado, que desistiu de disputar o reality neste domingo (7).

Karol e Projota seguem perdendo expressivo apoio nas redes sociais. O perfil de Lumena segue a onda negativa, mas com menos intensidade.

Já Juliette, Lucas, Gilberto, Sarah e Carla vêm arrecadando mais fãs pela internet. Juliette é um dos destaques, que vem ganhando quase cem seguidores por minuto.

No início do “BBB21”, no último dia 25, Karol tinha 1.687.554 seguidores. Neste domingo, a cantora tem menos de 1.363.000. No mesmo período, Juliette passou de 162.133 seguidores para mais de 5.599.000 seguidores. Os dados são da ferramenta Social Blade.