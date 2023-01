Jogo da Discórdia: brothers escolheram duplas com mais e menos afinidade nesta terça-feira (17/01)

Para quem imaginava que o Big Brother Brasil não poderia surpreender, nesta terça-feira (17), os confinados participaram do primeiro “Jogo da Discórdia”. Todos os 22 participantes estiveram presente na dinâmica, na sala do programa mais vigiado do brasil, o BBB 23. O apresentador Tadeu Schmidt explicou como seria a brincadeira, que deixou brothers e sisters tensos na sala do reality.

Os então imunizados, Ricardo e Fred, após serem anunciados vencedores da primeira prova do BBB 23, sortearam a primeira dupla a participar da dinâmica do dia. Cezar e Domintila iniciaram a rodada do jogo da discordia. Os participantes disseram que a afinidade seria determinante da escolha das “Duplas com mais sintonia” e “Dupla com menos sintonia”.

Pelo cronograma do jogo, a dupla mais amada, de acordo com o apresentador Tadeu foi Marília e Fred Nicácio, com dois votos. Já a parceria com menos sintonia ficou empatada entre Cristian e Marvvila e Marília e Fred Nicácio, três cada votos para cada. Como consequência, Marília e Fred Nicácio puderam se desconectar do dispositivo preso nos braços.

Como foi a votação do jogo da discórdia?

Cristian e Marvvila

Dupla com mais sintonia – Cezar e Domitila Barros

Dupla com menos sintonia - Gustavo e Key Alves

Gustavo e Key Alves

Dupla com mais sintonia – Marília e Fred Nicácio

Dupla com menos sintonia - Cristian e Marvvila

Tina e MC Guimê

Dupla com mais sintonia – Gabriel e Paula (Casa de Vidro)

Dupla com menos sintonia - Cezar e Domitila Barros

Bruno e Aline Wirley

Dupla com mais sintonia – Amanda e Antônio "Cara de Sapato" Jr

Dupla com menos sintonia - Cristian e Marvvila

Amanda e Antônio "Cara de Sapato" Jr

Dupla com mais sintonia - Bruno e Aline Wirley

Dupla com menos sintonia - Cristian e Marvvila

Cezar e Domitila Barros

Dupla com mais sintonia - Cristian e Marvvila

Dupla com menos sintonia - Tina e MC Guimê

Ricardo e Fred

Dupla com mais sintonia - Larissa e Bruna Griphao

Dupla com menos sintonia - Marília e Fred Nicácio

Sarah Aline e Gabriel Santana

Dupla com mais sintonia – Marília e Fred Nicácio

Dupla com menos sintonia - Amanda e Antônio "Cara de Sapato" Jr

Marília e Fred Nicácio

Dupla com mais sintonia – Gustavo e Key Alves

Dupla com menos sintonia - Larissa e Bruna Griphao

Gabriel e Paula (Casa de Vidro)

Dupla com mais sintonia – Tina e MC Guimê

Dupla com menos sintonia - Marília e Fred Nicácio

Larissa e Bruna Griphao

Dupla com mais sintonia - Ricardo e Fred

Dupla com menos sintonia - Marília e Fred Nicácio

Vale reforçar que na quarta-feira (18), terá a primeira festa do programa, com a apresentação da cantora Anitta. A Prova do Líder será na quinta-feira (18). Guimê,Tina, Cristian e Marvvila não poderão participar, pois foram os primeiros eliminados da Prova de Imunidade realizada na última segunda-feira (17).