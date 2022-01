Irmã de Maria, do BBB 22, é bloqueada nas redes da parente famosa

A atriz e cantora Maria, que está no BBB 22, brigou com a irmã dela, Gabriela Andrade, antes de entrar para o confinamento do programa. Gabriela, que é maquiadora e digital influencer, disse ao colunista Leo Dias que Maria não contou para a família sobre o convite da Globo e que ela tem gênio difícil.

“Nós tivemos um desentendimento, por falta de comunicação, sabe? Mas não teve confusão, nada disso. Foi uma coisa de irmãos mesmo. A personalidade dela é muito forte e a minha também. Crescemos nessa relação de amor e ódio, mas, ao mesmo tempo que a gente briga, a gente defende uma a outra com unhas e dentes. Ficamos sem nos falar, acho que por orgulho tanto da parte dela, quanto da minha parte”, disse Gabriela à coluna.

A irmã da confinada disse que, apesar disso, vai torcer para Maria se saia bem no programa: “Maria ficou esperando a minha atitude e eu esperando uma atitude dela e nenhuma das duas deu o braço a torcer. A gente não teve tempo de sentar para conversar, nossa vida é muito corrida. Eu deixei passar o final do ano para tentar resolver as coisas e quando vi, ela já estava no BBB. Não estou magoada com ela, estou confusa, tentando assimilar toda essa situação, a ficha não caiu. Independente dessa situação, ela é minha irmã, estou na torcida por ela até o fim, eu a amo demais, espero que tudo se resolva”.

Segundo Gabriela, Maria tem uma personalidade muito forte e tem grandes chances de se destacar dentro do BBB. “Ela sempre foi muito calma, muito observadora e calada. A Maria é “na dela”, mas tem um gênio extremamente forte! Uma personalidade muito forte também. Ela não se estressa muito fácil, mas não gosta de ser contrariada. É extremamente orgulhosa, guarda tudo para si e explode quando chega no limite. Mas tem um coração mole, às vezes é até um pouco ingênua. É uma menina, para mim. Espero que ela mostre que ela é lá dentro, sem medo”, disse ela.

Gabriela também comentou sobre a equipe que está cuidando das redes sociais de Maria, pois a maquiadora está bloqueada nas redes sociais da BBB, assim como todo o resto da família. “Até uns dias atrás, ela tinha foto da família no Instagram dela. Acredito que a ADM do Instagram dela (de todas as redes sociais) tenham deixado somente as fotos da Maria. Eu acho um pouco estranho, mas, elas são meninas sem experiência com esse tipo de trabalho. São até amigas dela, bastante amadoras não entendem muito e não estão sabendo administrar tudo isso, principalmente em relação à família”, finalizou.