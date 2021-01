Irmã de Fiuk revela reação do pai, Fábio Jr., quando descobriu que o filho iria ser confinado

A irmã de Fiuk, Tainá Galvão, respondeu internautas sobre a participação do artista no BBB 21, que estreia na próxima segunda-feira (25). Além de revelar quem "faz o tipo" de Filipe no programa, ela "entregou" a reação de Fábio Júnior ao saber da novidade.

"Não foi nenhuma surpresa a princípio. Depois ele quis entender a intenção do Filipe, os motivos, etc. Meu pai pensa muito no lado da carreira. Para ele, é sério, independente da parte do 'entretenimento'. As coisas têm que ter um propósito. O que eu admiro nele", disse Tainá.

A cantora também respondeu se tem medo do irmão ser “cancelado” dentro do reality. "Opa. Todos nós estamos sujeitos, né? Não dá para saber como a gente vai agir frente a uma situação até se deparar com ela. Estou preparada para isso", garantiu.