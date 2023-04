Globo não fará BBB Dia 101 nesta edição do programa, diz site

O tão aguardado “BBB Dia 101”, momentos em que os participantes voltam para o reality show e relembram os dias de estadia na casa, reveem aliados e rivais de confinamento, não irá acontecer nesta edição de 2023. A Globo confirmou a informação ao "Splash", do UOL.

No entanto, os eliminados ainda vão se ver na final do programa. Mas, Bruno Gaga, MC Guimê e Sapato não estarão no encontro. A produção do Big Brother Brasil teria desistido da ideia de levá-los juntos com os outros participantes.