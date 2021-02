Gina Lobrista revela que Karol Conká a diminuiu em show

A cantora Gina Lobrista comentou em uma publicação no Facebook de Oliberal.com nesta segunda-feira (1º) e revelou uma situação difícil que passou com Karol Conká, que hoje participa do “Big Brother Brasil 21”. Gina contou que a artista paranaense a diminuiu após dividirem palco em um show, em 2017.

“Nunca me esqueço de quando eu era muito fã dessa tal Karol [Conká]. Fizemos um show juntas no mesmo palco, em São Paulo, em 2017 (...). Quando fui falar pra ela da minha admiração por ela, ela virou pra mim rindo e disse que eu estava na profissão errada e era uma cantora fraquinha e que ela estava me dando uma real. Meu coração se entristeceu a noite toda e chorei no camarim”, escreveu Gina.

(Reprodução)

“Eu nunca teria coragem de pisar nos sonhos de um alguém com tanta frieza, sem saber de nada sobre a vida dessa pessoa! Ainda mais sendo uma fã minha”, completou.

A artista que canta músicas típicas do Pará conta que após a ocasião, nunca mais quis saber nada sobre Karol. “Fiquei triste ao vê-la no ‘BBB’, pois eu me inscrevo desde o primeiro programa e até hoje nunca me chamaram. Eu teria boas histórias pra dividir com este Brasil”, Gina finalizou.