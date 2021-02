Gilberto é aprovado em segundo PhD nos Estados Unidos

Se pela preferência do público o pernambucano Gilberto Nogueira não for consagrado o grande vencedor do BBB 21, pelo menos sairá da casa mais vigiada do Brasil com duas importantes conquistas. Depois de ser aceito na Universidade do Texas, na semana passada, hoje o brother teve mais uma bolsa de estudos confirmada para PhD na University of California, em Davis.

Esse últimos 11 meses foram muito difíceis.

Então vou pegar carona e comemorar o sucesso dos meus alunos. @gilnogueiraofc foi aceito no PhD da University of California, Davis, com bolsa!!

Não é apenas um PhD excelente, é o que estava no topo da lista de preferências dele!!

😎 — Rafael Costa Lima (@rflcostalima) February 18, 2021

A informação foi divulgada nas redes sociais do professor Rafael Costa Lima, e confirmada pela equipe de Gilberto, que é Doutorando em Economia. “Esse últimos 11 meses foram muito difíceis. Então vou pegar carona e comemorar o sucesso dos meus alunos. @gilnogueiraofc foi aceito no PhD da University of California, Davis, com bolsa”, escreveu o docente no Twitter.

De acordo com Rafael Lima, o PhD na University of California encabeçava a lista de preferências de Gil. “E ele que não invente de desistir”, brincou o professor sobre a conquista, compratilhada pelos administradores das redes sociais de Gil.