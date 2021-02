Entre carícias, Arthur coloca a mão debaixo do edredom de Carla e sister faz pedido inusitado

Antes da eliminação de Arthur, que esteve no último paredão do ‘BBB 21’, Carla prometeu que se o companheiro permanecesse no programa rolaria “edredom”. O brother voltou e, na madrugada desta quarta-feira (23), o casal deitou na mesma cama do quarto colorido e a temperatura subiu.

Rolou muita ‘pegação’ dos pombinhos com direito a muitos beijos e amassos, a sister até soltou um pedido inusitado ao participante. "Manda um beijo pra sua mãe e pra minha também", disparou.

Em um segundo momento, o crossfiteiro colocou a mão debaixo do edredom enquanto beijava a moça, mas segundos depois, a atriz puxou a mão do rapaz para fora das cobertas e a apoiou no travesseiro.