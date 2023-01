Edição do ‘BBB 23’ que vai ar nesta terça-feira (17) terá ‘duração de filme’; entenda o motivo

A edição do Big Brother Brasil 23, que vai ao ar na noite desta terça-feira (17), terá a “duração de filme”, ou seja,sendo exibido durante 1 hora e 25 minutos na televisão, para a surpresa do público e dos participantes. Isso ocorrerá porque os confinados vão participar do primeiro Jogo da Discórdia.

O burburinho da programação estendia começou a circular nas redes ainda esta tarde, quando internautas perceberam a “nova” minutagem do reality show.

"Quase um filme! A edição de hoje do BBB 23 terá 1 hora e 25 minutos de duração!", disse um perfil do Twitter. A constatação gerou uma série de memes. Confira: