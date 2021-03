Com Carla 'eliminada', Arthur revela que tem paixão há seis anos

Arthur, que é affair de Carla Diaz, revelou, durante festa do líder Rodolffo de ontem (10) no "BBB 21", que tem uma paixão não superada há seis anos. A atriz de "Chiquititas" está prestes a surpreender os brothers e retornar à casa, depois de ser "eliminada" no paredão falso".

A declaração aconteceu quando Caio e Fiuk cantavam o refrão "Eu já te superei" da música "Recairei", do Barões da Pisadinha, quando o crossfiteiro se aproximou do goiano e disse: "Nunca supera!". O filho de Fábio Jr. aproveitou para alfinetar Arthur: "Tem seis semanas que você não me supera".

"Tem seis anos que eu tô apaixonado", respondeu Arthur, sorrindo.

"Eu tô falando de amor", disse o preparador físico. "Não, velho, sai com esses papo aí, ó", desencorajou FIuk.

No quarto secreto, mais cedo, Carla chegou a demonstrar que queria o retorno do casal na sua volta para a casa mais vigiada do Brasil. Ao público, ela perguntou o nome do "casal". "É 'Cathur' ou 'Carthur'? O que vocês acham? Vocês querem a volta de Carthur ou não? Arrasta pra cima e vota", brincou.