Choro, 'fofoca' e bronca! Brothers causam na 2ª madrugada do 'BBB 21'

A primeira madrugada com todos os 20 brothers no BBB 21 na casa foi celebrada nesta quarta, 27, com o tradicional cooler para brinde especial e não faltou fofocas e agitação por conta dos brothers.

Inicialmente, quase todos os confinados caíram no choro ao se apresentarem aos demais, mas, na sequencia, o que não falou foi bebedeira seguida de quebra de promessa e até uma bronca por falarem mal do governo do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido). Vem curtir os babados da segunda madrugada do "Big Brother Brasil 21" com a gente!

Acabou a espera! Arthur, Lumena, Projota, Julietta, Fiuk e Viih Tube foram liberados para entrar na casa mais vigiada do Brasil após dois dias de espera. O encontro com os demais 14 brothers foi marcado por muita surpresa!

Karol Conká não conseguiu esconder de ninguém ter ficado surpresa com a presença de Projota no reality show da Rede Globo."Nunca imaginei ver você aqui!", disse a cantora.

Claro que não podia faltar o abraço coletivo dos 20 participantes do "BBB 21". Como ainda estamos nos primeiros dias de jogo, todo mundo está se amando, né?

Fiuk não conseguiu segurar às lágrimas ao falar sobre como decidiu aceitar o desafio de entrar no "BBB 21". Afinal, ele sempre tentou evitar se expor na mídia até por ser um destaque natural por ser filho do cantor Fábio Jr.

"É muito difícil estar aqui, eu sou muito fechado, eu tive uma vida muito difícil, ao contrário do que todo mundo pensa. Eu me poupei muito de me abrir. Eu sei que não perfeito, como todo mundo aqui eu vou dar meus vacilos. Eu já fiz novela, já fiz turnê, já fiz filme. Tudo o que vocês imaginarem, mas isso aqui... Quando eu recebi o convite me deu muito medo".