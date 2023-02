Bruno Gaga surta por 'saída' de dois brothers no Paredão de amanhã

Em dia de Jogo da Discórdia, a dinâmica que ocorreu na tarde desta segunda-feira, 13, não terminou nada bem. Bruno Gaga, um dos emparedados, protagonizou algumas cenas de desespero que deixaram os outros brothers preocupados.

O emparedado acha que amanhã, 14, duas pessoas vão deixar a casa, por ser um Paredão Quádruplo.

Após dormir no sofá, Bruno acordou desnorteado e recebeu a ajuda dos brothers do Quarto Deserto para se vestir. Ele vai para a cozinha e começa a chora. Bruno recebe um copo de água com açúcar dos outros participantes, que ficam apreensivos com seu estado.

Ele vira para Bruna Griphao e grita: "Vão sair dois da gente!". Ela leva Bruno para o sofá, que segue desesperado. "Eu gosto muito de vocês", disse o emparedado.

"Não faz isso agora. Não se abandona agora, a gente está aqui com você", diz Aline. Amanda, Bruna e Larissa choram de preocupação.

Mais calmo, Bruno agradece o apoio dos confinados e fala sobre sua história de vida. "Eu posso sair na terça, mas sou o vencedor da minha vida", disse.

"É isso, amigo, você já foi muito corajoso de estar aqui. Você trouxe muita coisa boa", concorda MC Guimê, que também está no Paredão.