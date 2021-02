Lucas Penteado é acusado de agredir e manter ex em cárcere

Lucas Penteado foi acusado por uma ex-namorada de violência doméstica, cerceamento de liberdade e lesão corporal. O caso teria ocorrido no ano passado na região da Consolação, em São Paulo, mas foi nessa segunda-feira (1º) que a vítima, que não teve o nome revelado, registrou o boletim de ocorrência, em uma delegacia de Diadema, no ABC Paulista.

Atualmente no “BBB21”, o ator também tem sido alvo de polêmicas no reality, onde foi isolado pelos demais participantes e é constantemente atacado por Karol Conká, que nessa noite o chamou de “idiota, abusador e merd*”. As atitudes da cantora geraram comoção nas redes sociais em defesa de Penteado, que ganhou apoio de famosos, como Ludmilla e Emicida.

O caso de agressão teria ocorrido em 2020, quando o autor e vítima tiveram um relacionamento amoroso. Segundo o relatado, o investigado agrediu e mantéu a ex em cárcere privado. A Rede Globo e a assessoria do artista ainda não se pronunciaram sobre o assunto.