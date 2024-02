BBB24: Leidy Elin diz que sisters do Quarto Fada vão mirar em Michel

Após o oitavo paredão, os brothers recalculam suas rotas no BBB24. Nesta quarta-feira (14), Leidy Elin e Lucas Henrique sobre Michel ser o próximo alvo das sisters do Quarto Fada. O professor de Educação Física diz que também vai se juntar às participantes para mirar no professor de Geografia.

VEJA MAIS:

"Pelo que vi ali, Fada vai em cima do Michel mesmo", diz Leidy Elin. "Se a Fada for, eu vou também", afirma Lucas Henrique. "Fada vai", conta a trancista, que acrescenta que Alane está revoltada com o professor de Geografia.

Já o professor de Educação Física afirma que Wanessa e Yasmin vão votar em MC Bin Laden, que também deve ser o foco de Michel no próximo Paredão.