BBB21: Nego Di aponta manipulação por Karol Conká no jogo: 'Me senti usado'

Depois de ter batido o recorde de rejeição do programa, sendo eliminado com 98,76% dos votos, Nego Di participou na manhã desta quarta-feira (17) da entrevista com Ana Maria Braga. Analisando sua passagem no "BBB 21", ele apontou Karol Conká como manipuladora dentro do jogo.

"Depois de alguns vídeos, vi que estava no meio de pessoas que seguiram caminho errado. A Karol foi a principal que parei para analisar. Eu falava de uma militância exagerada, mas ela me trazia as coisas de uma maneira e não via. Não vi a maneira que ela tratou o Lucas, no almoço por exemplo. As informações chegavam de outro maneira", analisou o humorista.

Nego Di também falou sobre a relação com Lucas Penteado, participante que desistiu do programa após ser abandonado por grande parte dos participantes, incluindo Nego Di, com quem ganhou a primeira prova do líder. O humorista diz que não viu a situação, e que acabava agindo por instinto ao ver os embates na casa.

"Quando não estava na minha presença, ela agia de uma maneira. E quanto estava, era de outra. Tudo que ela descreveu em um vídeo [falando de Lucas] era o que ela era. Um incrível poder de manipulação. Me senti usado para caramba", completou.