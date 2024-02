BBB 24: MC Daniel, amigo de Yasmin Brunet, sai em defesa de Davi: 'Tratado como lixo'

O "Sincerão" desta segunda-feira (5) gerou repercussões tanto dentro e fora do BBB 24. Davi foi alguns dos alvos citados durante a dinâmica e tem sido assunto entre os colegas de confinamento. Apesar de não ter muitos aliados na casa, o brother tem conquistado o público cada vez mais, incluindo alguns famosos que acompanham o reality.

Entre eles, está MC Daniel, amigo de Yasmin Brunet e apontado como ex-affair da modelo. Em seu perfil no X, antigo Twitter, o funkeiro compartilhou uma imagem com o significado de "psiu", expressão utilizada por Davi dentro da casa que foi motivo de discussão com Brunet.

Em seguida, o cantor compartilhou o pedido de desculpas do baiano para a modelo durante a madrugada, com a legenda: "Ele é o melhor".

Daniel também questionou o título de "manipulador" atribuído ao participante por Wanessa e Yasmin. "Se ninguém joga com Davi, como é que ele manipula as pessoas?! Eu só quero entender isso... De verdade", disse.

"Davi é zero vitimista e ele tem todos os motivos do mundo pra agir como vítima, essa galera trata ele igual LIXO e nem tô exagerando", opinou. "As pessoas são decepcionantes demais", acrescentou o funkeiro.

Para Mc Daniel, Davi já é o campeão desta edição. "Davi é a pessoa que mais merece esse prêmio em 3 anos de BBB. Ele tem argumentação, ele tem posicionamento e o melhor de tudo: ele é o alvo de 19 pessoas e NÃO SE FAZ DE VÍTIMA. Divo e o vencedor mais fácil em muito tempo", concluiu.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)