BBB 24: Matteus chora após término com Deniziane e diz: 'vai seguir da forma como tem que seguir'

Dividida entre o amor e o jogo, Deniziane decidiu dar um fim ao affair com Matteus. Após uma discussão dos dois, o gaúcho, visivelmente emocionado, se recolheu no Quarto Fada e caiu no choro. Durante a conversa com a fisioterapeuta, o brother comunicou sua decisão de não compartilhar mais a mesma cama com ela, deixando os colegas de confinamento preocupados.

Ao ser abordado por Leidy Elin, Matteus amenizou a situação e explicou que o choro é parte de sua natureza sensível. Beatriz também se juntou à conversa, demonstrando preocupação com o bem-estar do colega.

"Está tudo bem? Tem certeza?", perguntou novamente a trancista. "Vocês vão dar um tempo?", indagou a vendedora. "Não, vai seguir da forma como tem que seguir", respondeu o estudante.

Matteus assegurou que tudo estava resolvido entre ele e Deniziane, e disse que sempre preferiu resolver os conflitos de forma transparente e direta. Ele destacou que desde o início do relacionamento com a mineira, fez questão de deixar clara sua abordagem em relação a questões não resolvidas.

"Não é nada, a gente se resolveu e está tudo certinho", explicou o gaúcho. "O que aconteceu, Matteus?", perguntou a vendedora. "Foi alguma coisa de ontem?", insistiu a trancista. Ele então explicou: "Estou de boa, de boa. Eu gosto que as coisas se acertem, isso aí está de boa."

Apesar da preocupação dos colegas de confinamento, Matteus reafirmou sua postura de lidar com as situações de forma madura e direta, destacando que o relacionamento faz parte do jogo e que sua prioridade é manter a clareza e a transparência em suas interações.

"Eu entendo ele, ele quer ficar bem", comentou Leidy Elin, refletindo sobre o comentário do gaúcho. Enquanto isso, Beatriz ofereceu um conselho reconfortante, lembrando a todos que o programa é temporário e que a vida continua após o fim do reality show.