BBB 24: Fernanda diz que levou um tapa na bunda dado por Davi

Fernanda desabafou sobre sua relação com Davi no Big Brother Brasil 24. Na noite desta quarta-feira (14), ela contou que não se aproxima do brother por causa de uma atitude que ele teve nos primeiros dias do reality.

Em conversa com Rodriguinho, a sister abriu o jogo e falou sobre o que teria acontecido, segundo ela, "entre o primeiro ou segundo dia do programa". Veja:

"Eu tenho muitos problemas com Davi, mas é uma questão de, tipo assim, 'não me misturo muito'. Sabe por quê? Na primeira semana que ele chegou, no primeiro dia ou segundo dia, sei lá, fui dar bom dia para ele e ele me deu um tapa na bunda", disparou a aliada de Pitel.

A declaração de Fernanda deu o que falar e dividiu opiniões do público: "Queremos o VAR", afirmou uma internauta. "Ué??? Mas outro dia ela falou bem dele e agora do nada lançou essa??", se surpreendeu outra pessoa.