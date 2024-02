BBB 24: 'Eu não tava bem para viver aquilo', diz Vanessa Lopes sobre desistência do programa

A influenciadora digital Vanessa Lopes saiu do BBB 24 há um mês ao apertar o botão da desistência. Em entrevista exclusiva ao Fantástico, na noite deste domingo, 18, ela quebrou o silêncio ao lado da família e falou sobre o quadro psicótico agudo que teve dentro do reality show. “Segundo meu psiquiatra, [...] é como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é imaginação da minha mente e o que é real”, explicou a ex-sister.

Lopes explicou que o quadro pode ter ocorrido pele estresse do confinamento, falta de sono, ansiedade ou até mesmo do que estava ocorrendo fora do programa. “Criei várias fanfics na minha cabeça, a todo momento, eu dizia: ‘Olha, pode ser que seja real isso que eu queria na minha cabeça ou não”, complementou. Vanessa chegou a imaginar que os participantes eram atrizes e atores.

Ainda dentro do BBB, a influencer recebeu atendimento psicológico. Os pais de Vanessa acreditavam que as atitudes da filha eram apenas uma estratégia de jogo, mesmo que já tivesse precisado anteriormente de acompanhamento médico por outras situações, mas negou ter tido esse quadro especilo anteriormente.

Por enquanto, Vanessa continua longe das redes sociais, por orientações médicas, mas tem praticado atividades físicas, como o vôlei com as amigas.

“Eu continuo achando que a decisão foi um alívio, eu continuo muito feliz. Obviamente que eu queria viver muito aquela oportunidade, porque é uma oportunidade única, é uma oportunidade que maioria das pessoas deseja. Mas que eu não tava bem para viver aquilo. Então prefiro estar em casa, com os cuidados médicos, tomando meus remédios e com a minha família e meus amigos do que realmente estar de forma que eu tava lá”, contou.