BBB 23: veja o que Key revelou sobre sua vida amorosa em um mês de programa

A vida íntima de Key Alves é exposta facilmente no BBB 23, e tudo pela própria sister. Ao longo desses 30 dias dentro da casa, ela já revelou algumas coisas que ocorreram ao longo da sua trajetória

Key é esportista e faz parte do Camarote, ela é conhecida por ser a jogadora de vôlei com mais seguidores no mundo nas redes sociais e por ter uma conta no OnlyFans.

Veja as fofocas que a sister contou as sua vida:

- Medo de Michael Jackson: a atleta revelou ter medo de Michael Jackson, que faleceu em 2009. Ela disse ter visto ele em um reflexo no espelho da casa e virou piada.

- Romance relâmpago com Rodrigo Mussi : a sister contou que estava acompanhada do ex-BBB na noite em que ele sofreu um acidente, por isso motivo teria feito uma tatuagem com o nome dele e uma cruz. Ela contou ainda que só queria transar com o ex-BBB. Já Mussi, disse não ter intimidade com ela, e ter tido apenas esse contato com Key.

- Já beijou outras mulheres: a jovem revelou para Gustavo, com quem tem um relacionamento no programa, que já ficou com mulheres. Porém, isso seria um segredo, nunca revelado nem para a sua família.

- Ficada com famosos: essa lista é bem extensa! Key revelou ter ficado com o cantor Xamã, o jogador Piquerez, Gustavo Mioto, um galã do SBT, João Gomes e outros nomes.

- Fora em Neymar: a jogadora também contou que recebeu uma cantada de Neymar, mas não ficou com o atacante porque ele também deu em cima da sua irmã. Se não fosse por esse motivo, ela estaria em Paris.