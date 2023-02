BBB 23: Prova do Líder é da Vick VapoRub; Guimê elimina Fred Nicácio da prova

A prova do Líder, do BBB 23, desta quinta-feira (23) começou com o "piscinão de bolinhas" do Vick VapoRub. A prova será decidida em nove etapas. Key Alves, Gustavo e Gabriel Santana ficaram de fora da disputa, por conta da última prova de resistência.

Na primeira fase os brothers precisavam encontrar 5 itens do Vick na piscina. Aline, Larissa e Marvvila voltaram para a casa, por não conseguirem. Na segunda fase, os confinados precisavam achar um xarope Vick. Bruna Griphao não encontrou e ficou fora.

Na terceira etapa todos acharam um "X" e apenas Guimê achou o item certo, com isso, teve o direito de eliminar uma pessoa e tirou da prova Fred Nicácio.

A prova encerrou esta etapa e aguarda a segunda fase. Apenas 8 participantes seguem na disputa.