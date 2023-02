BBB 23: Gabriel Fop é eliminado do programa com 53,3% dos votos

Com 53,3% dos votos, Gabriel Fop é o eliminado do Big Brother Brasil 23 nesta terça-feira (31). Este segundo paredão desta edição. Na primeira semana, ele foi para o Paredão, junto com a paraense Paula Freitas, mas se livrou na prova Bate Volta.

Durante toda a exibição ao vivo do programa, Paula estava segurando a mão de Gabriel e chorando bastante. Visivelmente abalada, ela não conteve a emoção quando o brother deixou a casa.

VEJA MAIS

A relação de Paula e Gabriel começou ainda na Casa de Vidro, na segunda semana de janeiro. Antes mesmo do início da 23ª edição, eles foram escolhidos pelo público para integrar o elenco oficial do BBB 23. Quando começou o programa oficialmente, eles precisaram jogar juntos, porque de acordo com as regras, as ações eram realizadas em dupla, incluindo votação e paredão. Mesmo soltando a corrente das mãos, que deixavam eles presos durante dois dias, Gabriel e Paula continuaram mantendo uma relação amigável.

Gabriel era foco do grupo do Quarto Fundo do Mar, mas as coisas pioraram durante a primeira formação do paredão, quando Tadeu Schmidt alertou sobre as atitudes tóxicas de Fop com Bruna Griphao, casal formado na primeira festa do BBB 23. Durante a fala de eliminação do brother, o apresentador relembrou a agressividade e a grosseira do rapaz com Bruna.

"Diante dos últimos acontecimentos, faz-se necessário esclarecer algumas coisas. Brigas, discussões, tretas.. acaba acontecendo. Aí dentro e aí fora (...) É do jogo e é da vida. Agora, uma coisa totalmente diferente é um relacionamento afetivo marcado por agressividade, por palavras e gestos. Vários episódios vão se sucedendo e elas não percebem (...) No relacionamento tóxico, a agressividade é normalizada. Isso não é do jogo, tem que deixar de fazer parte da nossa vida. Por isso, dei aquele recado nove dias atrás", disse o apresentador.

Esta semana, o Fop tentou mostrar que tinha mudado, chorou e enfatizou que evoluiu, fatos lembrados por Tadeu. Mas hoje, ele teve atitudes nada legais com Bruno, falando sobre o corpo e o cabelo do nordestino.