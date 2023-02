BBB 23: filho de Fred reage à mensagem do pai e encanta a web: ‘Muito fofo’

Um vídeo de Fred, do BBB 23, direcionado a Cris - o filho do jornalista com a também ex-BBB e empresária, Bianca Andrade - está provocando uma “onda” de fofura na web. Isso porque as imagens do pai foram mostradas à criança de 1 ano e meio e a reação dela foi a mais animada possível.

VEJA MAIS

No registro, Cris dança ao som da voz do pai: “Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha”, começou Fred, que fazia os sons de cada animal para a alegria do pequeno. A empolgação do “baby Cris” ao ver o pai na tela do celular levou os internautas à loucura.

“Eu vou salvar esse vídeo sempre que eu quiser ter esperança na humanidade”, comentou um seguidor no Twitter. “O guduco é muito fofo, carisma de milhões”, escreveu outro se referindo ao apelido pelo qual Boca Rosa chama o filho.

Veja: