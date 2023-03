BBB 23: Entenda o Poder Coringa da semana

A dinâmica dessa semana no BBB 23 envolve o famoso e temido 'Poder Coringa'. Durante a noite de ontem, quinta-feira (16), e após a expulsão dos participantes MC Guimê e Cara de Sapato, a sister Bruna Griphao venceu a prova e se consagrou como líder da semana.

Já na manhã desta sexta-feira (17), o leilão do 'Poder Coringa' foi realizado e durante o Raio-X no confessionário, Alface ofereceu a maior quantidade de estalecas, adquirindo o ‘Poder Mala’, que afetará a formação do paredão dessa semana. A líder Bruna não participou do leilão e foi a única da casa a ficar de fora.

Como funcionará o Poder Coringa?

O 'Poder Mala' tem duas alternativas, sendo essas uma votação com peso dois na formação de paredão no domingo, ou um voto nulo. Quem definirá o que o poder vai valer é a mexicana Dania Mendez, que tomará a decisão no programa ao vivo de domingo (19), durante a formação do 10° paredão.

