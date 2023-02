BBB 23: Cristian dá o monstro para Amanda e Guimê

Logo após vencer a Prova do Anjo, neste sábado, 4, Cristian teve que escolher duas pessoas para receber o castigo do "Monstro Tricotando", no BBB 23. Tadeu Schmidt explicou que o castigo seria atribuído aos participantes que tricotam, que fazem fofoca e intriga na casa. Amanda e Guimê foram escolhidos e terão que usar uma roupa de tricô e segurar agulhas durante todo o tempo, tendo que ir de vez em quando para tricotar no jardim quando forem chamados.

Antes de anunciar os nomes dos castigados, anjo da semana disse que a escolha era "difícil" porque os confinados fazem "amizade" na casa, mas que o reality é um "jogo" que requer "estratégia".

Amanda e Guimê encararam o anúncio com caretas. Os castigados perdem 500 estalecas e têm que sair do vip para a xepa.

Almoço do Anjo

Cristian também escolheu três convidados para o almoço do anjo: Marvvila, Cezar e Sarah.