BBB 23: Começou a Prova do Anjo, neste sábado, 4

O apresentador Tadeu Schmidt surgiu de surpresa nos telões da casa do BBB 23, por volta das 17h deste sábado, 4, para chamar os participantes a participar do soreio para a Prova do Anjo.

Na sala da casa, cada brother e sister teve que sortear uma ficha dentre as que estavam disponíveis em uma urna. Participam da prova os jogadores que tiraram a ficha com um sabor de lasanha da marca patrocinadora da prova, que foram: Larissa, Guimê, Fred, Fred Nicácio, Cristian e Bruna Griphao.

Os outros seus participantes que tiraram a ficha escrito "X" não puderam participar das prova.

Início da prova

A prova consiste no jogador entrar em um labirinto, onde tem que encontrar seis embalagens de lasanha e, ao final do circuito, colocar as embalagens em um carrinho de compras. Em seguida, o participante tem que montar a lasanha usando ingredientes na ordem descrita em um gabarito e, em seguida, ligar o forno microondas cenográfico. A prova termina com o jogador acionando um botão de conclusão de prova.

Vence a prova quem cumpirir as tarefas no menor tempo. Porém, dentro do labirinto, o participante pode, se quiser, aciona os botões de três totens que garantem o abatimento de 10 segundos cada um no tempo final da prova.

A primeira a entrar no provódromo foi Larissa. Ela cumpriu todas as etapas da prova corretamente e acionou os três toténs ficando com o tempo final de 151 segundos e 744 milésimos de segundo. Cristian conseguiu cumprir tudo no tempo menor de 106 segundos e 516 milésimos de segundo, já descontados os 30 segundos dos tótens acionados.

Fred foi o teceiro a entrar no circuito de prova. Ele cumpriu o tempo mais longo até agora, chegando a 137 segundos e 468 milésimos de segundo, já descontados os 30 segundos dos bônus dos totens acionados por ele.

Matéria em atualização.