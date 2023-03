BBB 23: após expulsão, Lexa viaja às pressas para o Rio de Janeiro para encontrar Guimê

A cantora Lexa informou, na noite de quinta-feira (16), que fretou um jato às pressas de São Paulo para o Rio de Janeiro, para se encontrar com MC Guimê, após o funkeiro ser expulso do BBB 23 por importunação sexual contra as participantes Dania Mendez e Bruna Griphao. Os dois reataram o casamento em dezembro após passarem dois meses divorciados.

VEJA MAIS

“Para conversar e decidir o que vai ser da vida, mas principalmente estar do lado em um momento tão difícil. O que vai acontecer é só Deus sabe. São quase dez anos juntos, é muito tempo, mas eu também sou um ser humano e minhas dores são válidas. Vamos conversar e não quero ficar me espondo. Quem sabe um dia eu venho aqui falar para vocês”, disse a funkeira.

Lexa estava acompanhando o Festa do Líder de Guimê, quando o ex-brother começou a passar a mão em Dania Mendez. Na madrugada de ontem (16), ela se pronunciou após a web começar a apontar “assédio”.

“Eu sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em ‘tretas’ que não são minhas… Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… Não durmo direito, parei a minha vida ‘pra’ ver o Guimê acontecer”, iniciou. “Vou descansar, amanhã é um novo dia. Eu não estou bem… Preciso de um tempo ‘pra’ mim. Até logo… Não sei quando voltarei aqui”, concluiu a cantora.