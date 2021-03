Após comentários negativos de brothers, Carla desaba: 'O que eu fiz pra essa galera?'

Enquanto acompanhava seu nome ser discutido em vários rodas na festa do líder, Carla Diaz deixou as emoções tomarem conta no quarto secreto do "BBB 21".

Em uma conversa entre Caio e Fiuk, a atriz ouviu do filho de Fábio Jr. que ela não o abraçava por ter problemas com abraços. A sister ficou chocada e comentou: "Ele é muito louco, quem tem problema com abraços é a Camilla".

A festa seguiu, mas a atriz continuou refletindo sobre a fala de Fiuk. "Gente, eu tenho quase certeza absoluta que não falei pro Fiuk que tenho problema com abraços".

Depois de alguns minutos dessa conversa, Carla acompanhou Projota e Arthur comentando sobre a saída dela do reality. O rapper também procurou Caio para criticar a affair de Arthur. Projota disse a Caio que Carla estava se aproximando dele por causa de Arthur e estava tentando jogar. O goiano acrescentou que não condena as atitudes da atriz, mas que ficou "contrariado" pelas explicações que ela deu. "Até o Tiago tava cansado. No discurso dele, ele tava cansado, você tem que segurar seus B.Os", disse Caio.

Depois de saber dessas informações, a sister chorou e desabafou: "Gente, o que eu fiz pra essa galera?".