Covid-19: Ana Maria Braga se afasta de apresentação do Mais Você após diagnóstico

A apresentadora Ana Maria Braga informou que ficará afastada da apresentação do Mais Você nos próximos dias. A global foi diagnosticada com covid-19 de novo.

"Ficarei ausente do #MaisVocê por mais uns dias porque fui diagnosticada com Covid pela 3ª vez. Está tudo bem comigo", contou, em seu perfil no Instagram.

Ana Maria contou que ao perceber os primeiros sintomas da infecção, resolveu fazer o teste: "Me senti gripada à noite e quando fiz o teste descobri que estava positiva para Covid-19. Infelizmente essa doença ainda está rondando por aí. Não é igual à primeira Covid que tive. Sinto que é mais fraca porque estou vacinada. Espero que quem não tenha tomado vacina vá tomar. Nem se compara agora com a primeira vez que tive".

Em vídeo, postado no seu perfil no Instagram, ela detalhou o diagnóstico e como está.

A apresentadora estava em Maresias, no litoral de São Paulo, para passar o Carnaval e voltaria a apresentar o programa amanhã, 22, mas ficou gripada e fez o teste. Ela lamentou ainda, a situação das chuvas no estado de São Paulo. "Esse foi um final de semana difícil. Estava no litoral norte de São Paulo e pude ver de perto a destruição que foi. Uma coisa muito triste.