Alane é o primeira pessoa a ser confirmada com Embaixadora da Varanda de Nazaré 2024

Assim que Alane deixou o BBB 24 foi surpreendida com vários depoimentos de pessoas que gosta. Na madrugada desta segunda-feira (15), no Bate-Papo BBB, ela tomou conhecimento dos seus novos seguidores, das mudanças da sua vida, recebeu recados e ainda comentou acontecimentos dentro do programa.

Um dos depoimentos que surpreendeu a ex-sister foi o da cantora Fafá de Belém, que inclusive fez um convite: “Eu estou aqui para torcer para Alane, essa menina que eu conheci na Varanda de Nazaré em 2022, linda, suave, doce. E que ano passado estava na corda pedindo para Nazinha para ir ao Big Brother. Estamos todos por você, querida. O Pará inteiro, o Brasil inteiro, ver a Amazônia nos seus olhos, na sua fé, na sua religiosidade, na sua alegria, no seu canto, no seu movimento e na sua dança”.

No recado, Fafá aproveitou para fazer um convite. “Aproveito para convidá-la para ser a primeira embaixadora da Varanda de Nazaré 2024. Alane, a Varanda é sua, o Brasil é seu! Estamos aqui na força de Nossa Senhora de Nazaré, a nossa Nazinha torcendo por você. Nós somos de lá!”, finaliza a cantora.

Alane ficou bastante emocionada e se ajoelhou agradecendo à Nossa Senhora de Nazaré.

“Nós somos de lá! Minha Nossa Senhora, muito obrigada”, disse a ex-sister.

A frase ‘somos de lá’ faz referência a canção “Eu Sou De Lá”, de Fafá de Belém, que expressa toda a fé que envolve o Círio de Nazaré e devoção à Nazinha, como Nossa Senhora de Nazaré é carinhosamente chamada.

“Não tenho palavras, queria dar um abraço nela agora. Que alegria”, disse Alane se referindo ao convite de Fafá.

O Círio de Nazaré é a maior procissão católica do Brasil. A festa acontece no segundo domingo de outubro. A Varanda de Nazaré, comandada por Fafá de Belém, é um evento que ocorre dentro da festa religiosa. A cantora traz para Belém diversos artistas e personalidades para aproveitar diversos momentos das diversas procissões.

A programação inclui vivências sobre a história, a gastronomia, a cultura e a biodiversidade da Amazônia Paraense.

Em 2024, será a 14ª edição da Varanda de Nazaré, já o Círio do Nazaré terá a sua 232° edição.

“Que alegria grande poder falar sobre o Círio. Quando eu me mudei, algumas pessoas não sabiam o que era o Círio. Eu falava: ‘Gente, como vocês não sabem o que é a maior demonstração de fé do Norte, a maior procissão católica do mundo em prol de Nossa Senhora de Nazaré’. Falar sobre o Círio me emociona demais, porque faz parte da minha vida e da vida de todos os paraenses, independente de religião. A Fafá de Belém é um ícone para o Círio de Nazaré, ela canta em homenagem à Nossa Senhora, várias músicas icônicas para Nossa Senhora são dela. É uma honra saber quem eu sou”, disse Alane.

A paraense foi a 21ª eliminada do BBB 24 e deixou o reality com 51,11% da média dos votos para sair. Alane ficou em 4ª lugar geral. "Caramba, por muito pouquinho eu não fiquei. Estou menos pior agora", disse ao descobrir a porcentagem.