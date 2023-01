BBB retrata identificação e representatividade

Todos os anos a curiosidade do público fica aguçada para conhecer o elenco do Big Brother Brasil. E esse ano não seria diferente, o reality começa nesta segunda-feira com o time completo da pipoca e camarote, que já foi anunciado pela TV Globo, na última quinta-feira (12). A partir de agora o público quer saber dos acontecimentos, os temas que serão abordados, as pegações e tudo mais. Esse ano, tem paraense no programa e a galera está curiosa para saber se Paula Freitas vai representar bem o Pará.

Antes de começar o reality, os fãs costumam se questionar se terá um representante do seu estado. As pessoas gostam de se identificar, torcer e se ver por meio da programação. Na história do BBB, ao longo de 23 anos, já participaram seis paraenses, contando com Paula Freitas, que está nesta edição.

Até o momento, não teve um paraense vencedor. A primeira paraense a entrar na casa mais vigiada do país foi a psicóloga Thais Macedo, que entrou na edição de 2006. A participação de Thais foi considerada tranquila, pois ela não se envolveu em confusão, nem viveu nenhum romance e saiu no 6º paredão com 57% dos votos.

Na época, ela declarou que sentia medo da exposição e do julgamento das pessoas. Talvez seja por isso que sua atuação lá dentro tenha sido considerada tranquila pelo público.

A advogada Mirla Prado foi a segunda paraense a entrar no reality, ela participou da edição de 2009 e foi a que mais se arrependeu de entrar na casa mais vigiada do Brasil. Ela declarou em algumas entrevistas que assim que deixou a casa percebeu o estrago que tinha cometido em sua vida, pois foi vista como "planta" e "mosca morta", títulos que magoam a participante.

Kamila Salgado foi a terceira paraense, ela fez parte do elenco de 2013, assim como Paula Freitas, ela também entrou por meio da dinâmica da Casa de Vidro. Ela não ganhou o prêmio, mas fez par romântico com Eliezer, com quem casou e teve filho. Ela deixou a casa em um paredão triplo contra o casal Nasser e Andressa, com 68% dos votos.

Os homens paraenses que participaram do BBB tiveram uma atuação mais polêmica diante das demais participantes. O primeiro homem paraense foi o psicólogo Diego Sabádo, que esteve na edição de 2018. Ele era estrategista no jogo e na época saiu como vilão por ser aliado de Patrícia Leite. Diego foi eliminado com 81,07% dos votos em um paredão triplo com Jéssica e a campeã da edição, Gleici.

Em 2020 foi a vez de Hadson Nery, que é ex-jogador de futebol e formou dentro da casa o “clube do bolinha” ao lado de Felipe Prior e outros participantes. Com uma passagem polêmica, Hadson se envolveu em várias brigas e foi taxado de “Machista”. O público se empenhou aqui fora para a derrubada do grupo de Hadson. Ele foi eliminado com 79,71% dos votos em um paredão disputado com Prior.

E agora o público segue ligado na edição de 2023 para acompanhar o desempenho da paraense Paula Freitas, que entrou no programa por meio da dinâmica da Casa de Vidro e vem sendo a participante com maior número de seguidores nas redes sociais, até o momento.