BBB: Relembre as temporadas de maiores audiências do reality show

O Big Brother Brasil (BBB), reality show da TV Globo, costuma alavancar a audiência do canal no horário da noite e atrair muitos patrocinadores. Apenas na temporada deste ano, o BBB 23, mais de 30 marcas estão confirmadas como anunciantes, na edição que conta com artistas como Aline Wirley, MC Guimê e Bruna Griphao. As informações são do site Yahoo!.

Relembre as 5 maiores audiências do BBB em mais de duas décadas

BBB 5: 47,5 pontos

Entre os participantes daquele ano estavam Grazi Massafera, Tati Pink e Alan Passos. A quinta edição do programa, que premiou Jean Wyllys com R$ 1 milhão, alcançou picos de 47,5 pontos na audiência da televisão.

BBB 4: 45,3 pontos

Marcada por falas racistas da participante Marcela contra Solange, a edição de 2004 foi a primeira em que uma mulher ganhou. A babá Cida acabou embolsando o prêmio de R$ 500 mil, que era o valor à epoca. O programa atingiu cerca de 45,3 pontos.

BBB 6: 43,1 pontos

Na edição em que os gêmeos Djair e Djairo se passaram por uma única pessoa durante uma prova do anjo, a enfermeira Mara Viana acabou campeã. O programa chegou a 43,1 pontos de audiência.

BBB 7: 41,3 pontos

Naquele ano, o público comprou a história envolvente do triângulo amoroso entre Diego Alemão, Iris Stefanelli e Fani Pacheco. Ele acabou ganhando a edição, enquanto Íris conquistou o Brasil e participou de um intercâmbio com o Gran Hermano, da Argentina. A temporada atingiu 41,3 pontos.

BBB 1: 40,3 pontos

O programa de estreia, que teve os apresentadores Pedro Bial e Marisa Orth no comando, o único com dois apresentadores, deu a vitória ao jovem Kléber Bambam, que, junto com a boneca Maria Eugênia, levou os R$ 500 mil para casa. O programa bateu 40,3 pontos de audiência.