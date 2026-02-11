Capa Jornal Amazônia
BBB 26 tem briga generalizada após confusão na hora do café

Estadão Conteúdo

A manhã desta quarta-feira, 11, foi marcada por uma sequência de discussões no BBB 26, que começou após Milena acordar os participantes e terminou em uma briga generalizada na cozinha da casa.

O clima se intensificou ainda cedo, quando a recreadora infantil bateu na porta dos quartos para chamar os brothers para o café da manhã. Como parte dos participantes não levantou, ela insistiu, o que irritou Sol Vega.

Ao descer as escadas, Sol confrontou Milena e reclamou da atitude. "O que é isso, Milena? É a segunda vez que você vai lá e acorda a gente", disse a atriz. A mineira respondeu que "amanhã vai ter uma terceira", o que provocou nova reação de Sol: "Respeita, minha filha! Cresce."

Milena respondeu em tom de deboche: "Eu já fiz 18 anos". Sol, então, afirmou que a sister "parece uma criança".

A discussão seguiu e Milena passou a bater nas portas dos quartos gritando para acordar todos os participantes. "Todo mundo, acorda!", disse. Em seguida, completou: "Quando é a amiguinha de vocês, vocês acham bonito, né?"

Sol, Gabriela e Ana Paula discutem na cozinha

Depois do episódio, Gabriela também alfinetou Ana Paula. A sister afirmou que a jornalista provoca os participantes do reality e Ana Paula sugeriu que a estudante de psicologia apertasse o botão de desistência.

Sol continuou comentando o comportamento de Milena na cozinha e voltou a dizer que a postura da sister havia sido infantil. Ana Paula Renault entrou na conversa e comentou a reação da atriz.

Irritada, Sol disparou: "Se toca, Ana Paula" A jornalista respondeu: "Fala mais alto, não estou escutando."

Na sequência, Sol se levantou e foi em direção a Ana Paula aos gritos, confrontando a participante. Após o momento de tensão, Ana Paula ironizou: "Agora vai chorar". Sol rebateu: "Não sou você, não, Ana Paula, se toca."

Jonas e Babu entram na discussão

A confusão continuou na cozinha quando Jonas Sulzbach também criticou Milena por ter acordado a casa. Babu Santana entrou na conversa e pediu que o Líder desse licença.

"Você não me assusta, não", disse Jonas. Babu respondeu: "Nem você me assusta."

A troca de farpas seguiu, e Jonas ironizou: "Que bonitinho." Babu reagiu e chamou o brother de "otário", afirmando que iria continuar "perturbando" o empresário dentro da casa.

"Eu sou a mosca na sua sopa, seu otário", disparou o ator.

Pouco depois, Ana Paula voltou a se manifestar e criticou a postura de Jonas diante de Milena. "Acho que é meio intimidação, mas se você não acha, tudo bem", afirmou.

Palavras-chave

TV

BBB 26

BRIGA GENERALIZADA
Cultura
