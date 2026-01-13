BBB 26: Ricardinho abre águas do Quarto Branco e causa briga

Confinado no Quarto Branco do Big Brother Brasil 26 com mais oito participantes das Casas de Vidro desde a noite de segunda-feira, 12, Ricardinho Freestyle causou briga ao abrir várias latas de águas.

Disponibilizadas para o grupo de candidatos ao BBB 26, as águas estavam armazenadas em um cooler no canto do cômodo. O rapaz da região Norte contemplava as latas quando foi provocado por Chaiany, da região Centro-Oeste, que sugeriu que ele bebesse todas.

Respondendo à provocação, Ricardinho abriu as águas e começou a desperdiçar o conteúdo. Os outros participantes, ao perceberem a "estratégia", se apressaram para tirar as latas do local.

A atitude gerou discussão no Quarto Branco, principalmente com Chaiany. Ela criticou o rapaz pela sabotagem. "Tu não é homem não. Se fosse, tu não estava fazendo isso ai não", disse a sister. Na sequência, os participantes começam a xingar Ricardinho. Matheus comenta: "Fazer isso aí para mulher, tu é sem vergonha, rapaz".

"Ninguém vai desistir não, vamos endoidar então. Bora jogar, o jogo começou. Você quer ser o terror? Eu vou ser teu pesadelo aqui. Bora ver quem endoida quem, bora ver qual vai ser teu limite", continuou Chaiany, batendo no chão.

Mais cedo, Ricardinho tinha acordado os candidatos ao BBB 26 batendo repetidamente na porta e cantando.

Como funciona o Quarto Branco no BBB 26?

Durante a estreia do programa na noite de segunda, Tadeu Schmidt anunciou que a dinâmica do Quarto Branco vai dar uma nova chance aos participantes que não conseguiram uma vaga por meio Casas de Vidro.

Ao todo, nove participantes encaram o Quarto Branco: Livia e Ricardinho Freestyle, da região Norte; Elisa e Matheus, da região Sul; Gabriela, da região Sudeste; Chaiany e Ricardo, da região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da região Nordeste.

O Quarto Branco, como o nome indica, consiste em um cômodo com as paredes, o chão e o teto pintados de branco; uma roupa branca vestida pelos participantes; um único botão vermelho ao centro; e desafios que aumentam a cada dia. Os últimos dois candidatos a resistir no quarto vão poder entrar na casa mais vigiada do Brasil.

A última vez que o desafio esteve no reality foi no BBB 20. Em 2009, a dinâmica apareceu pela primeira vez no programa.