BBB 26: Madrugada tem aposta em Paredão falso, troca de quartos e racha entre aliados

Após a eliminação de Maxiane, a madrugada desta quarta-feira, 25, no BBB 26 foi marcada por teorias sobre Paredão falso, mudanças estratégicas de quarto e novos embates que ampliaram a divisão entre os grupos.

Aliados de Maxiane cogitaram que a sister possa voltar em uma dinâmica surpresa, enquanto Chaiany decidiu trocar de quarto após vencer a berlinda.

No meio das movimentações, Gabriela já cravou quem pretende indicar caso conquiste a liderança, e Babu se envolveu em críticas e desconfianças no jogo. Veja o resumo:

Aliados de Maxiane pensam em Paredão falso

Jordana questiona ao grupo onde eles estão errando. "Fico vendo tanta gente horrível ficando, fazendo coisas tão horríveis e ficando. É o retrato do que a gente tá vivendo."

A advogada lembra que parte do grupo foi eliminada ou expulsa do programa e Cowboy diz que quer acreditar que o Paredão seja falso. "Se tem uma pessoa para ir para um Paredão falso é a Maxi", afirma o brother.

Jonas diz que o público deve ter um motivo para eliminar Maxiane do reality.

Chaiany muda de quarto

Após vencer seu primeiro Paredão, Chaiany pega suas roupas do quarto Sonho da Eternidade e vai em direção ao quarto Sonho de um Grande Amor.

Ana Paula diz que achou a mudança de quarto lamentável e perguntou porque a sister não saiu antes do quarto. "Por que entrou com as coisas para depois sair?"

Gabriela define alvo caso seja Líder

No quarto com Chaiany, Gabriela revela que indica Alberto Cowboy ao Paredão caso ganhe a liderança. "Ele foi minha decepção."

Breno decide mudar de quarto

Jordana conta aos aliados que Breno informou que mudaria de quarto. O brother teria dito que não faz mais sentido continuar no mesmo quarto que eles e que estava indo para a cama antes ocupada por Chaiany.

Jordana diz que aprovou a decisão pois o grupo estava sem espaço para conversar.

Enquanto isso, Breno arrumou seus pertences no quarto Sonho de Voar.

Milena questiona beijo de Babu após ficar na casa

Na cozinha, Babu se aproximou de Milena e beijou o ombro da sister após sua permanência na casa. "Do nada?", pergunta a recreadora. "Você acha que eu tava torcendo para você sair?", rebate Babu.

Minutos depois, Milena comentou a situação com Ana Paula e disse que não acredita na torcida do ator pela sua permanência.

Babu critica Ana Paula em conversa com Chaiany

Na varanda, Babu conversou com Chaiany sobre Ana Paula e afirmou que a sister ainda não foi expulsa nessa edição porque ninguém é corajoso na casa.

Brothers analisam divisão do grupo

Juliano lamenta a divisão do grupo entre Ana Paula e Babu. "Todos nós concordamos, há uma semana e meia, que tínhamos alvos em comum. Então, eu acho isso burro, de todo mundo."

No quarto, Ana Paula diz que a diluição feita por Babu no grupo foi uma traição e que se deixar isso para depois, a atitude do brother pode ser esquecida pelo público.

Ana Paula afirma que a prioridade de indicação do grupo é Alberto e Jonas, mas que agora não tem receio em testar Babu no Paredão.