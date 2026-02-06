BBB 26, confusão na fila do Raio-X gera briga generalizada entre Babu, Sol Vega, Jonas e mais

O clima continua quente no Big Brother Brasil 26. Durante a manhã desta sexta-feira, 6, a fila de chinelos no Raio-X se tornou motivo de mais uma briga entre os veteranos Babu Santana e Jonas Sulzbach. Posteriormente, a discussão cresceu e envolveu outras pessoas, como Solange Couto, Sol Vega, Ana Paula Renault, Sarah Andrade e Alberto Cowboy.

No início da temporada, todos os participantes concordaram que a fila dos depoimentos seria estabelecida pela ordem em que os chinelos de cada um deles foram colocados na frente do confessionário.

A ordem da fila, no entanto, não foi respeitada por Sol Vega, Sarah Andrade e Jonas, que entraram no confessionário na vez de Solange Couto.

A ação irritou Babu, que passou a questionar os motivos pelos quais as regras foram descumpridas. Jonas, então, defendeu a atitude.

"A diplomacia já acabou aqui há muito tempo", afirmou Babu, mostrando irritação com o descumprimento das regras. "Se não estiver na sala, vai o próximo", disse o Jonas, Líder da semana, argumentando que Solange Couto não estava presente na sala quando a sua vez chegou e, por isso, perdeu a vez.

"Tu combinou com quem, meu irmão?", questionou Babu. "Hipocrisia do c...!", gritou o veterano.

Jonas, então, respondeu: "Ninguém é obrigado a ficar chamando ninguém, não. Todo mundo é de maior (sic). Não tá na sala, vai o próximo."

Na cozinha, Babu e Sol Vega brigam novamente

Após troca de xingamentos, os dois seguiram os seus rumos. O clima na casa, no entanto, já estava contaminado e se espalhou para outros participantes. Sarah Andrade foi explicar o ocorrido para o grupo de Ana Paula Renault, mas acabou reacendendo a briga.

"Quando aconteceu o negócio da Milena, todo mundo estava na sala e a gente combinou que, se não tivesse na sala, a gente ia passar (a vez), pra última pessoa não se lascar de novo", afirmou Sarah, se referindo ao dia em que Milena acabou não fazendo o Raio-X por ficar por último na fila.

"Eu estava ali, Sarah", retrucou Solange Couto. "A Sol (Vega) passou na frente, você passou na frente e o Jonas passou na frente." Babu, então, acusou a ex-BBB de estar distorcendo a situação. "As pessoas não se cumprimentam, dar bom dia é falsidade Aí vou ficar falando com a galera?", questionou Sarah.

A briga cresceu, com Ana Paula Renault e Alberto Cowboy entrando na discussão. Enquanto a veterana afirmou que Sarah estava "caçando enredo", o veterano explicou que Sarah não sabia que era a vez do Solange no Raio-X.

Babu, entretanto, disse que a sister estava esperando na varanda e que teria sido de bom-tom perguntar antes de entrar no confessionário.

O comentário gerou revolta em Sol Vega, que bateu de frente com Babu: "Não dá, Babu, me desculpa. Vou lá no quarto de vocês para levantar vocês? Não dá", disparou. "Se eu estiver na sala, e tiver um monte de chinelo, e não tiver ninguém na sala, eu vou. Eu não tenho obrigação nenhuma de ficar chamando, como ninguém me chama lá no meu quarto", pontuou. "Se o chinelo estiver aqui e não tiver ninguém na sala, eu vou lá, entro e faço o meu Raio-X", finalizou Sol.