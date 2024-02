BBB 24: Davi ameaça deixar o programa e chora na frente do botão da desistência

Davi quase desistiu do Big Brother Brasil (BBB) na manhã deste domingo (11). O participante não quis conversar com a psicóloga e teve uma crise de choro na frente do botão da desistência.

Depois de alguns minutos, ele se acalmou, mas demonstrou que não desistiu de sair do programa. "Quando o botão ficar verde, eu vou abrir ele e vou embora", disse à Isabelle, que tentava acalmar Davi.

"Não, vou arrumar minhas coisas e vou embora. Vou sumir daqui. Não quero ficar aqui. Deixa esse povo se matar por causa de dinheiro", respondeu o participante.