BBB 23: Veja os emojis escolhidos para cada participante do Big Brother Brasil

As torcidas dos participantes do “Big Brother Brasil 23” já sabem qual emoji usar nas redes sociais. Isso porque os perfis oficiais dos Pipocas e Camarotes definiram o símbolo que vai representar cada brother e sister. Confira a lista das figuras escolhidas e escolha para quem torcer nesta temporada do “BBB”.

A 23ª edição do reality show, transmitido pela Rede Globo, vai começar na próxima segunda-feira, 16 de janeiro, com apresentação de Tadeu Schmidt.

Grupo Camarote

Aline Wirley - lagarta

Bruna Griphao - rinoceronte

Fred - carneiro

Domitila Barros - leão

Antonio “Cara de Sapato” Jr. - sapato

Fred Nicácio - homem negro com coroa

Key Alves - chave

Marvvila - tambor

Gabriel Santana - mosca

MC Guimê - diamante

Grupo Pipoca

Paula - roda gigante

Gabriel - gato preto

Cezar - âncora

Gustavo - chapéu de caubói

Larissa - polvo

Ricardo - mãozinha do rock

Sarah Aline - mão fazendo a unha

Marília - cabra

Cristian - trator

Bruno - estrela

Tina - diamante

Amanda - hangloose