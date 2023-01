BBB 23: tradicional café com Ana Maria Braga não ocorrerá após eliminações do reality

Há vários anos, espectadores do Big Brother Brasil já se acostumaram a assistir, no dia seguinte a uma eliminação, o encontro da apresentadora Ana Maria Braga com o(a) eliminado(a) da semana. A jornalista promove uma verdadeira sabatina com o mais votado para deixar a casa, mostrando vídeos e a repercussão, fora da casa, de sua participação.

Esse ano, Ana Maria Braga não vai promover o famoso café. De férias, ela só encontrará, e a distância, com o 2º eliminado do programa.

Desde que o Mais Você começou a ser feito em São Paulo, Ana Maria não encontra mais pessoalmente com os brothers e as conversas são feitas por videochamada, já que a Casa do BBB fica no Rio de Janeiro.

Uma curiosidade sobre o quadro é que, a "lavagem de roupa suja" é patrocinada por uma marca de sabão ou amaciantes e, a empresa que quiser ter seu nome vinculado ao quadro, terá que desembolsar R$ 10 milhões.

O sucesso do quadro se deve, pois Ana Maria se especializou em “cutucar” os eliminados quanto aos acontecimentos do jogo. Ou seja, o programa consegue várias revelações.