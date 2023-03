BBB 23: saiba quem é a mexicana Dania Mendez e quando ela vai entrar na casa do Big Brother Brasil

"Vai ter 'checking' internacional essa semana". Foi com essa fala que o apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, anunciou que o BBB 23 receberá uma nova integrante. Trata-se da influencer mexicana Dania Mendez, que participou do reality 'La Casa de los Famosos', da emissora de TV Telemundo, do México. Para o reality gringo, vai Key Alvez, 8ª eliminada da edição 23 do BBB.

Quem é Dania Mendez?



Dania Méndez, de 31 anos, também conhecida como "La Chingona", é uma famosa influenciadora e estrela de TV, que ganhou notoriedade após sua participação no popular reality show "Acapulco Shore" da MTV. Nascida em Ciudad Guzmán, Jalisco, em 6 de fevereiro de 1992, Dania é considerada uma das mais poderosas influenciadoras do México, especialmente na indústria artística.

Seu sucesso começou no Instagram, onde ela compartilhava fotos pessoais, tendências de moda e imagens de suas viagens. No entanto, foi no programa "Acapulco Shore", parte da franquia Shore da MTV, que Dania se tornou uma sensação. O reality show é transmitido pela rede MTV Latin America e vendido para diversos países, incluindo a Amazon Prime Video.

Dania Mendez (Instagram/Reprodução)

Em 2020, Dania também fez um enorme sucesso no aplicativo TikTok, onde seus vídeos cômicos e dublagens atraíram milhões de seguidores. Além disso, ela compartilhou dicas sobre autoestima e como ser uma "chingona" em tudo o que se propõe em sua conta no Instagram.

Além disso, Dania trabalhou como apresentadora no programa "MTV Acapulco Shock" e entrevistou cantores em uma das estações de rádio mais populares do México, "Los 40 MX". Ela também participou de videoclipes, como "Más de la una" com Maluma e Piso 21 e "La Thong" com JD Pantoja e Sisqo, além de ter sido convidada para programas de televisão aberta, como "La Resolana" e "Hoy".

Quando Dania Mendez vai entrar no BBB 23?

Segundo Tadeu e Boninho, a musa Mexicana, que tem mais de 3 milhões de seguidores, entrará no BBB 23 esta semana. A visita surpresa chega, também, com uma missão secreta, ainda não revelada para o público.