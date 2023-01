BBB 23: saiba quando estreia o reality e o valor do prêmio desta edição

Para quem está com saudades da casa mais vigiada do Brasil, a estreia do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) já tem data e será no dia 16 de janeiro. A atração será comandada pelo segundo ano consecutivo por Tadeu Schmidt, ex-apresentador do Fantástico. Os nomes dos participantes ainda não foram divulgados. As informações são do site Splash, da UOL.

As novidades para a edição de número 23 já foram reveladas e o Big Boss, Boninho, publicou em sua conta oficial no Instagram alguns "Spoilers" da Casa, confira:

A TV Globo já confirmou que o reality terá uma casa de vidro, mas não divulgou a data em que ela será integrada à edição. O BBB contará também com a participação dos humoristas Paulo Vieira e Dani Calabresa nos quadros Big Terapia e CAT BBB, respectivamente. Veja alaguns vídeos que a Globo liberou:

Para quem gosta de se divertir com as animações seguidas de dublagens, da desenhista Rafaella Tuma, poderá acompanhar essa versão do "brothers" pela visão da artista, com um vídeo por semana reunindo memes da rotina dos confinados.

E, além da fama e perspectivas de carreiras fora da casa, o prêmio almejado é em dinheiro. Este ano, a chamada da programação traz Tadeu anunciando que o valor do prêmio pode ser superior a R$ 1,5 milhão caso os participantes "se dediquem em provas" durante a temporada. As dinâmicas ainda não foram reveladas.