BBB 23: Paulo Vieira e Dani Calabresa retornam no Big Terapia e CAT BBB

Já está quase tudo pronto para a estreia do Big Brother Brasil 23 e o público vai poder contar novamente com as risadas, indiretas, conselhos equivocados e imitações icônicas da dupla Dani Calabresa e Paulo Vieira. Na próxima edição do reality, que tem estreia prevista para 16 de janeiro, os quadros Big Terapia e CAT BBB, comandados pela dupla estão de volta.

Além dos participantes, no BBB, um fã sempre tem o que dizer. E será pelo CAT BBB que Dani Calabresa receberá todo tipo de solicitação do público. Não que seja possível responder às mais inusitadas dúvidas, mas ela bem que tenta. De forma divertida, a humorista mantém um diálogo com os fãs, encarnando, muitas vezes, os personagens da casa e proporcionando boas risadas aos espectadores.

Quem é assinante Globoplay tem a chance participar do quadro enviando um áudio sobre os brothers e sisters; as melhores mensagens são exibidas no programa e comentadas por Dani. O público pode acessar a experiência do Globoplay por Whatsapp, no número (21) 99821-2619, ou diretamente pelo link globoplay.com/whatsapp.