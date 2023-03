BBB 23: o que rolou na madrugada desta quinta-feira, 9? Festa do Líder sem Líder, beijão e papo

O BBB 23 quando não toca fogo no parquinho, faz uma Festa do Líder sem Líder? Isso mesmo! Fred e Domitila estavam no Quarto Branco - prova vencida por Fred - e, por isso, o jornalista perdeu a festa com a temática de futebol. Um fato inédito na história do reality. Teve comentários sobre as tretas e o Quarto Branco, além de um beijo inédito e esperado pelos brothers.

Os brothers e sisters lembraram de Fred e propuseram um brinde. "Por mais que ele tenha me colocado no Paredão, ver que ele está perdendo a festa dele não me deixa feliz. Lamento ele não estar aqui", disse Sarah Aline sobre a ausência de Fred.

Cezar Black usou o cenário de estúdio da Festa do Líder para mandar um recado ao Fred. "Fredinho, sei como deve ser seu sentimento agora. Força. Domi, meu coração é seu", comentou.

Ricardo e MC Guimê comentaram sobre o jogo em grupo e cogitaram um novo alvo na casa. Como conversa Guimê. O cantor também falou com Cara de Sapato sobre a treta entre o jornalista e o Alface. "No final, os dois erraram", disse o lutador. Enquanto isso, Aline Wirley desabafava com Cezar sobre o acordo entre Fred e Gabriel Santana.

Cara de Sapato e Amanda não soltam a mão um do outro no Jogo. O lutador perguntou à médica se Larissa já havia mencionado que ele não era uma prioridade. "A Lari já te falou que não sou prioridade dela?”, disse. Amanda respondeu que“Talvez sim”, e ainda decretou: "Agora é nós por nós".

Mas, nem só de treta e papo de jogo vive este reality e, o tão esperado beijo de Sarah Aline e Ricardo saiu. Os dois estavam deitados na cama, no Quarto Fundo do Mar, quando foram resgatados para a festa novamente. Bruna Griphao incentivou: "Você tem que falar a verdade do seu sentimento”. Foi então que Sarah Aline se aproximou de Alface e os dois se beijaram. Os brothers e sisters soltaram gritinhos em comemoração na pista.