BBB 23: Gustavo chama Paula de 'forçada' e web comenta; Confira o vídeo

O público do BBB 23 e fãs dos brothers e sisters estão repercutindo as tretas que estão surgindo na edição e a principal mídia para essa discussão é o Twitter. Na madrugada desta quarta-feira, 18, os administradores da conta da biomédica Paula Freitas questionaram a postura de Gustavo ao comentar com Key Alves, que a paraense é "forçada". Os internautas responderam a publicação com opiniões divididas.

"Gustavo está obcecado na Paula, só pode. Ao invés de jantar, prefere dizer que a nossa sister é forçada. Key concordou com a opinião sobre a 'cabelinho enrolado'", é a legenda do vídeo compartilhado no perfil oficial de Paula.

Veja o vídeo na íntegra:

O perfil da usuária "Rah" respondeu logo em seguida, defendendo a postura dos jogadores. "E eles podem ter opinião e podem falar de quem eles quiserem, a própria Paula falar das pessoas, quase toda hora que a câmera tá nela, ela tá falando de alguém. Para de mimimi #BBB23", disse.

E, seguida, outros fãs de BBB 23 também se manifestaram:

A usuária do twitter Carlinhas respondeu: "Forçado são eles que tão tentando forçar uma rivalidade com as meninas", publicou.

Os internautas opinam sobre a postura de Gustavo e Key. (Reprodução / Twitter)

Key também foi críticada. "Tá obcecada em todas as mulheres da casa. Quer ser a mais mais", comentou a internauta Luna Alcântara.